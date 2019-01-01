هنية: جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات وسنحترم نتائجها

غزة / سما /

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، مساء يوم الاثنين، جاهزية حركته لخوض الانتخابات الفلسطينية العامة واحترام نتائجها.

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع قيادة "حماس" مع وفد لجنة الانتخابات المركزية في غزة : "جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها، حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية".

وأضاف هنية : "عبرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية"، مشيرًا إلى أن "هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت ومن حيث المآلات والنتائج".

وتابع: "متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني) وأيضا مستمكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية"، مردفا : "جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة".

واردف هنية قائلاً: "أكدنا على أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية"، منوها إلى أن عملية بناء النظام السياسي وترتيب مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن تقوم على الانتخابات الحرة والديمقراطية.