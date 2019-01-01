نتنياهو: إيران تطور صواريخ تمكنها استهداف أي مكان بالشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التحريض على إيران، وقال خلال لقاء جمعه، اليوم الإثنين، بوزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، الذي يزور البلاد إن "إيران تتواجد بكل مكان في الشرق الأوسط وتريد تطوير صواريخ تمكنها استهداف وضرب أي هدف في المنطقة".

وردا على تصريحات نتنياهو، قال الوزير الأميركي الذي وصل البلاد، اليوم الإثنين، برفقة صهر ومستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، حيث يجتمع، مساء اليوم، بزعيم تحالف "كاحول-لافان"، بيني غانتس "لقد مارسنا أقصى سياسات الضغط وفرضنا عقوبات على إيران، وهي تأتي ثمارها".

ويلتقي كوشنر والوفد المرافق له في وقت لاحق مساء اليوم، بغانتس المكلف بتشكيل الحكومة، في منزل السفير الأميركي، دافيد فريدمان، وهو الاجتماع الأول الذي يعقد مسؤول أميركي رفيع المستوى مع غانتس، حيث سيبحث معه تفاصيل "صفقة القرن" التي أجلت الإدارة الأميركية الكشف عن مضمونها بسبب إعادة انتخابات الكنيست وتعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، قام نتنياهو برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو اللواء طيار عميكام نوركين، بجولة تفقدية في قاعدة "بلماحيم" الجوية، حيث استمعوا لإيجاز أمني في سرب الطائرات المسيرة، وتحدثوا مع قادة الوحدات العاملة في القاعدة. ثم استعرض نتنياهو وسائل قتالية يستخدمها سلاح الجو.

وقال نتنياهو"لقد اختتمنا زيارة مثيرة جدا لقاعدة بلماحيم الجوية وللطيارين الذين يقودون الطائرات نهارا وليلا لمحاربة أعدائنا بمعنى إيران وأتباعها، وذلك في ساحة واسعة للغاية، إن الإنجازات التي نحققها كبيرة جدا، كما يتم تصميم المزيد من التطويرات".

وردا على أسئلة للصحافيين حول احتمال أن تخوض إسرائيل حربا بالمستقبل القريب، قال نتنياهو "إذا فرضت علينا الحرب فسننتصر فيها بشكل حاسم جدا. والذي شاهدته هنا اليوم في القاعدة الجوية هو خير الناس وخير التطويرات والأسلحة التي تضمن تحقيق ذلك".

وتوجه نتنياهو لرئيس هيئة الأركان العامة ولقيادة سلاح الجون قائلا "أنتم تشكلون بالفعل رأس الحربة. إننا نخوض معركة كبيرة وأنتم تلعبون دورا محوريا في هذه المعركة".