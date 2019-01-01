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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 28 أكتوبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أسماء وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن السفر سيكون للحافلات المُرجعة من عمل المعبر اليوم، والحافلتان: السادسة، والسابعة حتى الرقم (85) من كشف (10/24).

ودعت المسافرين لضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة الالتزام بموعد السفر حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (10/24):

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