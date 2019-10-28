جاهزون لخوضها وتقديم التسهيلات.. حماس: لم نلمس أي جدية لأبو مازن وحركة فتح تجاه العملية الانتخابية!

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الاثنين ان أي انتخابات دون توافق وطني وصفة لاستدامة الانقسام ، حيث أنه من الضروري إجراء انتخابات شاملة.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تغريده له عبر توتير :" نحن جاهزون لخوضها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاحها وصولا لتتويج حالة وطنية صحية وسليمة ، لتعزيز وحدتنا الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني والتفرغ لمواجهة التحديات".

وتابع :" لم نلمس أي جدية لأبو مازن وحركة فتح تجاه العملية الانتخابية بل كلها محاولات للقفز والالتفاف على مبادرة الفصائل الثمانية وإشغال للرأي العام ".

وتساءل المتحدث باسم حماس :" لماذا يتهرب أبو مازن وحركة فتح ويخافون من التوافق الوطني والانتخابات المتزامنة ويتسترون وراء مرسوم هنا أو هناك؟

واردف قائلا :" اي مراسيم متعلقة بالعملية الانتخابية تصدر من أبو مازن يجب أن تكون تتويجًا للتوافق الوطني وليس مدعاة لتعزيز الانقسام وإذكاء لحالة الجدل القائمة ،فالانتخابات حق وطني عام وحق قانوني وضرورة لإعادة صياغة المؤسسات السياسية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني، وتحصين الحالة الوطنية".

واوضح برهوم أن :" إجراء الانتخابات وآلياتها واستحقاقاتها والنظام الانتخابي وكل ما يتعلق بها بحاجة ماسة لتوافق وطني، وهذا لا يتأتى إلّا "بلقاء قيادي لكل فصائل شعبنا للتوافق حول كل هذه الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية و أي انتخابات تجرى دون القدس وصفة لتنفيذ القرارات الأمريكية بخصوص صفقة القرن ".

أي انتخابات دون توافق وطني وصفة لاستدامة الإنقسام لذا من الضروري إجراءانتخابات شاملة، ونحن جاهزون لخوضها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاحها وصولا لتتويج حالة وطنية صحية وسليمة، لتعزيز وحدتنا الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني والتفرغ لمواجهة التحديات . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) October 28, 2019