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افتتاح مشروع إنشاء آبار لجمع المياه في سبع مدارس في بيت لحم والخليل

الإثنين 28 أكتوبر 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

احتفل، اليوم الاثنين، بانتهاء مشروع ممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، بحضور محافظ بيت لحم كامل، وسفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين، ماسايوكي ماغوشي.

تم تقديم منحة مقدارها 86 ألف دولار إلى مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، بهدف تطوير وتحسين الظروف التعليمية للطلاب في المدارس المستهدفة وسهولة الحصول على المياه النظيفة، من خلال انشاء خمس آبار لجمع المياه في سبع مدارس في بيت لحم والخليل، ويستفيد من هذا المشروع ما يقارب 2646 طالبا وطالبة في المدارس المستهدفة بشكل مباشر. 

وأكد ماغوشي التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

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