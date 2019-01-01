الخليل: ورشة تدعو لتبادل الخبرات بين البلديات في مجال نظم المعلومات الجغرافية

الخليل / سما /

أوصت ورشة عمل احتضنها المركز الكوري التابع لبلدية الخليل اليوم الاثنين، بضرورة تبادل البلديات الخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS Hub) بين بلديات جنوب الضفة الغربية.

وجاءت ورشة العمل الأولى المتعلقة بإطلاق منصة تبادل الخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافي (GIS Hub)، تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وبلدية الخليل، وبتمويل من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، لمناقشة أهداف المنصة وآليات التعاون وتحديد البلديات التي تنوي بالانضمام كأعضاء في المنصة، بحضور رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وممثلين عن بلديات محافظة الخليل وبيت لحم المصنفة أ و ب، ومدير عام الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المهندس عبد الله العناتي، وممثلي مؤسسة (GIZ).

وأكدّ أبو سنينة أنّ البلدية تُولي اهتماماً خاصاً في دعم البرامج الريادية، خاصةً تلك التي تتعلق بالمنظومات المساندة لجميع القطاعات الخدماتية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبدياً استعداد بلدية الخليل لتوحيد الجهود ومشاركة الخبرات مع مختلف بلديات الوطن.

وبين أنّ الهدف من هذه المنصة هو الوصول إلى نتائج وحلول مبتكرة ومساندة للخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات، معرباً عن سعادته بإطلاق هذه المنصة من الجنوب الفلسطيني لتكون بوابة لتبادل الآراء والأفكار، شاكراً مؤسسة "GIZ" على دعمهم المتواصل وتعاونهم مع كافة البلديات.

وتضمنت الورشة عرض ثلاث أوراق عمل، الأولى قدّمها المهندس العناتي بعنوان "أهمية منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية ووضعها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية"، أمّا الورقة الثانية فكانت بعنوان "تعريف بمنصات تبادل الخبرات في برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي ومقدمة لمنصة الإبداع والابتكار ولموضوع نظم المعلومات الجغرافية مفتوحة المصدر" قدّمها أنس الترتوري ممثلاً عن مؤسسة "GIZ"، والورقة الأخيرة قدّمتها رئيس قسم"GIS" في بلدية الخليل المهندسة روان أبو عيشة بعنوان "أهمية نظم المعلومات الجغرافية في البلديات وعرض فني لتجربة بلدية الخليل"، واختتمت الورشة بنقاش حول نشاطات المنصة وجاهزية البلديات وآليات الدعم وتبادل الخبرات.