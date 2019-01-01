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"التربية" تستنكر اقتحام قوات الاحتلال مدرسة ظهر المالح "التحدي 17"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تستنكر اقتحام قوات الاحتلال مدرسة ظهر المالح "التحدي 17"


رام الله / سما /

 استنكرت وزارة التربية والتعليم، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، مدرسة ظهر المالح الأساسية المختلطة (التحدي 17) في مديرية تربية جنين.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ما قام به الاحتلال من مصادرة إحدى الغرف المتنقلة "كرفان" والذي يستخدم مقصفاً ومطبخاً، إضافة إلى محتوياته من أثاث وأدوات ومنصة خشبية للإذاعة المدرسية، عمل يتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية، مذكرّة باعتداءات سابقة للاحتلال طالت عدداً من مدارس التحدي.

وجددت مطالبتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن التعليم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس الحق في التعليم الذي كفلته الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

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