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أول تعليق رسمي.. ماذا قالت السعودية عن مقتل البغدادي؟

الإثنين 28 أكتوبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق رسمي.. ماذا قالت السعودية عن مقتل البغدادي؟


الرياض /سما/

أكدت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أن حكومة المملكة تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

ووفقا لما نشرته الخارجية السعودية على موقعها الالكتروني تويتر، يوم الاثنين، فإن مصدرا مسئولا بالوزارة صرح بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وتؤكد حكومة المملكة بأنها مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة #الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

#تصريح | المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه pic.twitter.com/JDjeNfwSZR

— وزارة الخارجية

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