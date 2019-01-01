دي بروين يتصدر قائمة أفضل صانعي أهداف في الدوريات الكبرى

وكالات / سما /

يتربع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على صدارة قائمة أفضل صانعي أهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي 2019-2020 بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وتمكن دي بروين من صناعة 9 أهداف خلال 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل تمريرة حاسمة في كل مباراة تقريباً، وهذا رقم ممتاز جداً، علماً أنه لم يصنع سوى هدفين فقط طيلة الموسم الماضي.

ويحتل الجزائري إسلام سليماني نجم موناكو المركز الثاني في القائمة بالمناصفة مع يوان كورت صانع ألعاب بريست الفرنسي، حيث صنع كل منهما 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ولم تشهد قائمة أفضل 10 صانعي أهداف أي لاعب من الدوري الإسباني، وذلك يعود إلى تراجع مستوى ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وغياب ليونيل ميسي للإصابة في المباريات الأولى، فهو دائم الحضور في مثل هذه القوائم.

ترتيب صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2019-2020

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 9 تمريرات حاسمة

إسلام سليماني (موناكو): 6 تمريرات حاسمة

يوان كورت (بريست): 6 تمريرات حاسمة

أليخاندرو جوميز (أتلانتا): 5 تمريرات حاسمة

ألفريد دنكاك (ساسولو): 5 تمريرات حاسمة

ديان كولوسيفيسكي (بارما): 5 تمريرات حاسمة

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند): 5 تمريرات حاسمة

ثورغان هازارد (بوروسيا دورتموند): 5 تمريرات حاسمة

لويس ألبرتو (لاتسيو): 5 تمريرات حاسمة

الحسن بليا (بوروسيا مونشنجلادباخ): 5 تمريرات حاسمة