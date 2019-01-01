كيف تميز بين الماركات الأصلية والمقلدة؟

وكالات / سما /

التفرقة بين الماركات الأصلية والمقلدة أصبحت أمراً صعباً ولكن ليس مستحيلاً، لذلك نضع بين يديك مجموعة من الخطوات لتطبيقها عند شراء ملابسك حتى تفرق بين المزيف والأصلي.

الخياطة والدرزات

يصعب على صانع الملابس المزيفة، إتقان الدرزات الاحترافية؛ خاصة الأزرار والجيوب وأطراف الملابس، فيجب أن تكون الخياطة مستقيمة ومتساوية الطول، إضافة إلى أن الخيوط المستخدمة لابد أن تكون مثالية.

الجلد

الجلد الطبيعي يملك ملمساً متعرجاً وغير متساوٍ، بينما المزيف يملك ملمساً أنعم.

السحاب والإبزيم

لابد أن يتحرك بسهولة ويسر، فالأجزاء المعدنية على الملابس يجب أن تكون ثقيلة الوزن نسبياً، وتحظى بدرجة اللون نفسها غير اللامعة.

الأزرار

تكون حياكة الأزرار بطريقة احترافية، إضافةً إلى أن اللوجو يوضع عليها.

اللوجو

إذا وجدت اللوجو مصنوعاً من البلاستيك؛ فذلك من المؤشرات الأولية على التقليد، نظراً لأن الماركات الأصلية تستخدم المعادن.

التعبئة والتغليف

الصندوق الذي توضع فيه الملابس والأحذية يجب أن يكون مغلفاً بطريقة احترافية بخلاف اللوجو الخاص بالماركة الملصوق على الصندوق.