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تجديد الاعتقال الإداري للأسير عبد الله البرغوثي

الإثنين 28 أكتوبر 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

مددت محكمة عوفر العسكرية أمر الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي بحق الأسير عبد الله محمد البرغوثي(24عاماً) من سكان في قرية كوبر، شمال غرب رام الله، وذلك مدة ستة أشهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب البرغوثي بتاريخ 18/2/2019 بعد اقتحام منزل عائلته في كوبر وتحطيم محتوياته، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الأسير البرغوثي أمضى مدة حكمه بينما رفض الاحتلال إطلاق سراحه بعد تقديم استئناف من النيابة العسكرية على إطلاق سراحه، وتم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه ومدته ستة أشهر، وحين قاربت المدة على الانتهاء جددت له محكمة الاحتلال الأمر الإداري للمرة الثانية لمدة ستة أشهر أخرى بتوصية من المخابرات.

#الاعتقال الإداري

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