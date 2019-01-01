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مي عز الدين لا تحب الرجل "النحنوح"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مي عز الدين لا تحب الرجل "النحنوح"


وكالات / سما /

قررت الفنانة المصرية مي عز الدين الابتعاد عن: السوشيال ميديا» لفترة قد تطول، موضحةً أنها تبحث حاليًا عن السلام النفسي الذي كانت تعيشه قبل عالم مواقع التواصل والضغوطات، منذ بدأت رحلة الشهرة والنجومية.


وكشفت في تصريح إعلامي أنها لا تستطيع الابتعاد عن جمهورها، لكن حياتها الخاصة لها الأولوية، لافتةً إلى أنها تحب السفر والأجواء البعيدة عن العمل والضغوط.


ورفضت الإفصاح عن سبب مباشر لابتعادها هذه الفترة عن التواصل مع جمهورها، مؤكدةً أنها لا تمرُّ بأيّ أزمة نفسية أو مشاكل، ولكنها تبحث عن عالم آخر كانت تعيش فيه بعيدًا عن الضغوط خاصةً أنها لاقت انـتقادات كبيرة بعد مسلسلها الأخير «البرنسيسة بيسة».


وكشفت أنها لا تحب الرجل الرومانــسي، ولكن بنسبة معينة حتى لا يصل إلى مرحلة الرجل «النحنوح»، لأن هذا الرجل لا يُعجبها، كما أن الرومانــسية لا بد أن تكون من الطرفين ولو جاءت من المرأة فعلى الرجل أن يتحرّك ويبدأ بينهما التعاطي.


وعن ســـبب ابتـــعادها عن السينما منــذ 7 أعوام، فقالت إنها شبــعت من السينما، لافتةً إلى أنها قدّمت في هذه المنطقة ما يُشبع رغبتها في الظهور الســـينمائي ويُتيح لها الــعمل في مسلسلات رمضانية كل عام كما تعوّد جمهورها.

#مي عز الدين

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