أبو زيد يفتتح برنامجا تدريبيا للمدراء العامين في المؤسسات الحكومية

رام الله / سما /

افتتح رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد برنامجا تدريبيا لتعزيز وبناء القدرات الإدارية والقيادية للمدراء العامين في المؤسسات الحكومية، اليوم الاثنين، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة في مدينة رام الله.

وقال إن عمل هذه الفئة يربط مستقبل عمل مؤسسات الدولة وأداءها وإنتاجها ونوعية مخرجاتها بما يمكن أن تقدمه في مؤسساتها، وبالتالي فإن بناء برنامج خاص لتدريب ورفع مستوى قدرات هذه الفئة يعد أحد البرامج المهمة والحيوية والاستراتيجية في المدرسة الوطنية للإدارة.

وبين أن امتلاك الكثير من المعرفة لم يعد كل شيء في القيادة الفاعلة، بل أصبح امتلاك المهارة في تحليل المؤسسات والأشخاص بوضعهم في مكانهم المناسب، وتحليل المواقف والبيانات والمعلومات هي المكون الأساسي للنجاح والابداع الذي يمكن أن نراه حقيقة وإنجازا وواقعا.

من جانبه، بين المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وجدي عبد الحليم أن البرنامج مهم لدور المدراء العامين كقيادة عليا ترسم السياسات وتحل المشكلات.

وأضاف ان البرنامج يتناول خمسة مواضيع تتمثل بالقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي وتنفيذه والمتابعة والتقييم للخطط الاستراتيجية وإدارة فريق العمل، وكلها تنسجم مع الدور المنوط بالإدارة العليا لرفع كفاءة أدائها وأداء مؤسساتها.

يذكر أن عدد المتدربين (52) متدربا ومتدربة، وسيستمر لخمسة أيام موزعة على ثلاثة أسابيع.