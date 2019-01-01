بريطانيا تسمح للعملاق الصيني بالوصول لخدمة الجيل الخامس

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة صنداي تايمز اليوم الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لمنح شركة هواوي الصينية ترخيص الوصول إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس المستقبلية في المملكة المتحدة، كما أن شركة آرم (ARM) البريطانية المتخصصة في تصنيع الرقاقات ستستكمل تزويد الشركة الصينية بالرقاقات.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى ومصادر خدمات أمنية إن المملكة المتحدة تتجه نحو قرار من شأنه أن يسمح لشركة هواوي بالوصول إلى الأجزاء "غير المثيرة للجدل" في الشبكة. وقالت الصحيفة إن هذا ستسبب بصدع في العلاقة مع الولايات المتحدة لأنها حظرت الشركة الصينية بسبب المخاوف من أن هواوي مقربة من الاستخبارات الصينية.

من جانب آخر قالت شركة آرم إنها قررت مواصلة تزويد هواوي بتصاميم رقاقات المعالجات بعد أن قرر الفريق القانوني للشركة البريطانية أن تكنولوجيا الرقائق الخاصة بهواوي من أصل بريطاني وليست صينية.

وقالت المتحدثة باسم آرم لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن "الإصدار الثامن من آرم وفي 8 وفي 9 (v9 وv8) هما من التقنيات البريطانية الأصل".

وبحسب البيان يمكن أن توفر آرم الدعم لهواوي لتصاميم في 8 الحالية، وكذلك للجيل القادم من تلك التصاميم، بعد مراجعة شاملة لأصول التصاميم التي تم تحديدها على أنها من المملكة المتحدة.

ومعروف أن رقائق هواوي الخاصة مثل معالجات "كيرين 990" (Kirin 990) ومجموعة شرائح "أسيند 910 آي أي" (Ascend 910 AI) مبنية على تصميم آرم.

وأوقفت مجموعة سوفت بانك اليابانية المالكة لشركة آرم البريطانية العلاقات مع هواوي بعد أن منعت الولايات المتحدة الشركات الأميركية من التعامل مع عملاق التكنولوجيا.

ولكن بفضل هذا التوضيح، يمكن لآرم القيام بأعمال قانونية مع هواوي، بيد أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الحظر الأميركي سيؤثر على تصميمات آرم للرقاقة بعد الجيل القادم من "في 8".