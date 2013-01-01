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العمل ساعات طويلة يسرع إصابتك بالصلع

الإثنين 28 أكتوبر 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل ساعات طويلة يسرع إصابتك بالصلع


وكالات / سما /

العلماء في حالة بحث دائم عن أسباب الصلع وطرق العلاج المختلفة، وحتى الآن ترجع معظم الدراسات الصلع عند الرجال للعوامل الوراثية، لكن باحثين في كوريا الجنوبية ربطوا بين صلع الرجال وزيادة ساعات العمل.

الدراسة التي نشرها موقع "تي أونلاين" الألماني في الفترة بين عامي 2013 و2017 شملت أكثر من 13 ألف رجل، جرى تقسيمهم في ثلاث مجموعات، الأولى لرجال يعملون لمدة أربعين ساعة أسبوعيا والثانية 52 والثالثة أكثر من 52.

ورصد العلماء زيادة في نسبة التعرض للصلع كلما زاد عدد ساعات العمل، وأرجعوا السبب إلى الهرمونات التي يفرزها الجسم نتيجة التعرض للضغط العصبي الناتج عن طول ساعات العمل وقلة الوقت المتاح للراحة.

وتتناغم النتائج مع دراسات ثابتة أظهرت تأثير الضغط العصبي على جهاز المناعة، وعلى دورة الشعر، والإسراع في دخول المرحلة التي لا يعاود فيها الشعر النمو بعد سقوطه.

ويقول العلماء إن نمو الشعر يمر بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ عندما ينمو بكثافة ويزيد طوله بسرعة، ثم الانتقال إلى الثانية التي تنكمش فيها جذور الشعر، قبل دخول مرحلة يتراجع فيها نشاط البصيلات مما يؤدي لسقوط الشعر ليحل محله شعر جديد.

لكن الضغط العصبي -وفقا للدراسة- يؤثر على آلية هذه العملية، ويؤدي إلى زيادة سقوط الشعر والإسراع في الدخول للمرحلة التي لا ينمو فيها الشعر من جديد.

#ساعات #العمل #الصلع

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