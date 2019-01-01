مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 62 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية أمنية مشددة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسًا تلمودية داخل المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات.