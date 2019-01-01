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علاقة حميمية في الكونغرس تطيح بإحدى عضواته

الإثنين 28 أكتوبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاقة حميمية في الكونغرس تطيح بإحدى عضواته


وكالات

أعلنت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي كاتي هيل استقالتها في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع موظف بمكتبها.

وكتبت هيل على تويتر: "بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي، هذا هو أصعب شيء اضطررت إلى فعله، لكنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة إلى ناخبي ومجتمعي وبلدنا".

ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد أربعة أيام من بدء لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تحقيقا في ادعاءات اتهمت هيل ذات الـ32 عاما بانتهاك قواعد مجلس النواب بالانخراط في علاقة جنسية مع موظف في مكتبها.

وقالت اللجنة: "النائبة كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع موظف في الكونغرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب".

ونفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، بأنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن هذا السلوك "غير المقبول".

المصدر : "روسيا اليوم "

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