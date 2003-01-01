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"هيئة الأسرى" تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المريض "ابو وعر"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل قاسية لتفاقم الحالة  الصحية للأسير كمال أبو وعر، بسبب معاناته من سرطان الحلق والأوتار الصوتية وطريقة تعامل السجانين وقوات "النحشون" معه، خلال نقله الى المستشفى، لإعطائه بعض جلسات الأشعة.

وروى الأسير أبو وعر (46 عاما) من مدينة قباطية جنوب جنين، القابع حاليا في سجن "جلبوع" الإسرائيلي، لمحامية الهيئة، أنه وبعد اكتشاف إصابته بسرطان الحلق تم تحديد بعض جلسات الاشعاع له في مستشفى "رمبام" بحيفا، وخلال عملية نقله يتم تثبيته على السرير، وهو محاصر بثلاث جنود مشهرين أسلحتهم تجاهه، كما يتم تكبيل قدميه ويديه بالجنازير والأصفاد وتثبيتها في السرير.

ولفت إلى أنه كلما نقل الى المستشفى لجلسات الإشعاع يتعرض لنفس المعاملة الهمجية، بتقييديه ومحاصرته بالسجانين.

وقالت الهيئة، إن الأسير أبو وعر المعتقل منذ العام 2003، والمحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عامًا، يعاني من مرض السرطان وكذلك من تكسر في صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، وقد يفقد صوته في وقت قريب.

وأكدت أن جميع الأسرى الذين يتم نقلهم للمشافي الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية وتفشي الأمراض في أجسادهم، يتعرضون لمعاملة مهينة ومشابهة من قبل السجانين وقوات "النحشون"، حيث يكبَّلون في الأسّرة من الأقدام والأيدي، كما يدخل معهم الى غرف التصوير والأشعة عدة جنود مدججين بالسلاح.

#هيئة الأسرى

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