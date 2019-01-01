قائد سلاح الجو الإسرائيلي وقائد الاستخبارات حلقا في سماء غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قائد السلاح عميكام نوركين، وبرفقته رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء تامير هيمان، حلقا أمس الأحد، سويًا على متن طائرة F15 في أجواء مختلفة.

وبحسب ما كشف عنه، فإنهما حلقا في سماء أجواء قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان، وتابعا سويًا تدريبات للقوات الجوية الإسرائيلية انطلقت من قاعدة تل نوف وتضمنت التحليق المنخفض والعالي والتزود بالوقود والعمل على الحدود وغيره.

وقال نوركين "في كل الساحات المعقدة التي نعمل بها، يعمل أعضاء شعبة الاستخبارات مع قواتنا الجوية جنبًا إلى جنب.. فالتعاون بيننا هو سر النجاح في انجاز مهامنا".