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السنوار : مستعدّون لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها

الإثنين 28 أكتوبر 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار : مستعدّون لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها


غزة / سما /

أبلغت حركة حماس، اليوم الاثنين، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وقيادات الفصائل، استعدادها لإجراء الانتخابات العامة والمشاركة فيها.

وقال يحيى السنوار قائد الحركة في غزة خلال حديث مقتضب للصحافيين في أعقاب انتهاء الاجتماع الذي جمع قيادة حماس والفصائل بلجنة الانتخابات: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا، ومع أن نحتكم للشعب ولن نختلف معه في يوم من الأيام".

وأضاف "جاهزون للانتخابات دومًا، وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجة في تاريخ شعبنا خلال ربع العقد الماضي".

وفي سياق متصل قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ان حركته أبلغت لجنة الانتخابات والفصائل جهوزيتنا الكاملة للدخول في الانتخابات

وشدد قاسم في تصريح على أنّ حماس ستبذل كل جهدها لإنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف قاسم "انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا وقضاياه المختلفة؛ ستعمل حماس كل ما في وسعها من أجل إنجاح عملية الانتخابات باعتبارها حقًا أصيلًا لشعبنا".

ولفت إلى أنّ حماس معنية "بعملية انتخابية ديموقراطية" تعكس الصورة الحضارية للفلسطينيين.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطنية بما فيها الجهاد الاسلامي التي لا تشارك عادة في الانتخابات.

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