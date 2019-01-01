تقارير صحفية: نقل بقايا جثة البغدادي لقاعدة أمريكية بالعراق

وكالات

قالت المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتقارير صحفية، إنه تم نقل بقايا جثة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي نقلت جوا إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية، والتي تقع في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار العراقية.



وأضاف موقع روسيا اليوم أنه تم نقل بقايا البغدادي جوا إلى "عين الأسد" لإجراء الفحوصات عليها لتأكيد هويتها بعد أن فجر نفسه وتفتت معظم الجثة.



وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن، الأحد، أن جثة أبو بكر البغدادي أضحت في مكان آمن.



دفن في العراق



وفي هذا السياق، قالت قناة "العربية" إن عدة جثث نُقلت من موقع العملية في باريشا إلى قاعدة "عين الأسد".



وذكرت أن جثة البغدادي قد يتم دفنها في إحدى مناطق العراق، لاسميا أن بعض المسؤولين الأميركيين أكدوا أنه سيتم مراعاة تقاليد المنطقة في هذا الشأن.



وكان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أكد أنه سيتم التخلص بشكل ملائم من رفات البغدادي، منوها إلى أن "نتيجة الحمض النووي للبغدادي تأكدت في الساعات الماضية".