الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة بينهم ستة فتية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 22 مواطناً من الضفة، بينهم ستة فتية من مخيم العروب.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطناً من مخيم العروب وبلدة بيت كاحل ومدينة الخليل، وهم: جهاد عماد الطيطي (18 عاماً)، وماجد تيسير الطيطي (20 عاماً)، وإسلام جمال جوابرة (17 عاماً)، ورشدي سليم رشدي (16 عاماً)، وعمار محمد جوابرة (17 عاماً)، وأُبي محمد جوابرة (14 عاماً)، وعبد الحكيم خالد شريف (22 عاماً)، وأحمد محمد عدوي (25 عاماً)، ومحمد نبيل القيق (18 عاماً)، ومحمد وليد حجاجرة (15 عاماً)، وقصي وائل بدوي (16 عاماً)، ومهند محمد أبو شمعة (39 عاماً)، ومحمد هارون حلايقة (50 عاماً)، ونائل محمد حلايقة (24 عاماً)، وجميعهم من مخيم العروب، كما اعتقلت المواطنين محمود رائد عصافرة، وبكر أحمد عصافرة من بلدة بيت كاحل، وأمير حجازي أبو عيشة (18 عاماً) من مدينة الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة طولكرم، وهما: حسني حسن أبو شنب (34 عاماً)، وقسام رياض بدير (34 عاماً).

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد الحزين من مخيم قلنديا، وعبد المعطي أبو سنينة من كفر عقب، وإبراهيم كمال هندي (21 عاماً) من قلقيلية.