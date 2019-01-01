  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة بينهم ستة فتية

الإثنين 28 أكتوبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 22 مواطناً من الضفة، بينهم ستة فتية من مخيم العروب.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطناً من مخيم العروب وبلدة بيت كاحل ومدينة الخليل، وهم: جهاد عماد الطيطي (18 عاماً)، وماجد تيسير الطيطي (20 عاماً)، وإسلام جمال جوابرة (17 عاماً)، ورشدي سليم رشدي (16 عاماً)، وعمار محمد جوابرة (17 عاماً)، وأُبي محمد جوابرة (14 عاماً)، وعبد الحكيم خالد شريف (22 عاماً)، وأحمد محمد عدوي (25 عاماً)، ومحمد نبيل القيق (18 عاماً)، ومحمد وليد حجاجرة (15 عاماً)، وقصي وائل بدوي (16 عاماً)، ومهند محمد أبو شمعة (39 عاماً)، ومحمد هارون حلايقة (50 عاماً)، ونائل محمد حلايقة (24 عاماً)، وجميعهم من مخيم العروب، كما اعتقلت المواطنين محمود رائد عصافرة، وبكر أحمد عصافرة من بلدة بيت كاحل، وأمير حجازي أبو عيشة (18 عاماً) من مدينة الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة طولكرم، وهما: حسني حسن أبو شنب (34 عاماً)، وقسام رياض بدير (34 عاماً).

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد الحزين من مخيم قلنديا، وعبد المعطي أبو سنينة من كفر عقب، وإبراهيم كمال هندي (21 عاماً) من قلقيلية.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة.. فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

تطورات بقضية اسراء.. النائب العام يصدر بيانا مهما حول قضية مقتل غريب

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه

ما الذي جعل رئيس الأركان كوخافي يدق نواقيس الخطر؟

سيرة دمويّة لزعيم تنظيم داعش "الشّبَح" أبو بكر البغدادي

وسائل إعلامية لبنانبة: الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة

من هي كايلا التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها ؟ (صور)

الأخبار الرئيسية

كوشنير يلتقي نتنياهو وغانتس اليوم في القدس المحتلة

1

من هي كايلا التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها ؟ (صور)

كاتب إسرائيلي : قائد الجيش محبط لأنه يواجه التهديدات وحيدا

نتنياهو : " إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم "

معابر

العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة