فوز غالي للقادسية.. ونماء والمغازي للتعادل

غزة / سما /

فاز القادسية على نظيره العطاء بصعوبة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي القادسية إبراهيم أبو عمير (10), ومهدي أبو عرمانة (82), في حين أحرز هدف العطاء محمد الصليبي (71).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

نماء – خدمات المغازي (0-0)

وتعادل نماء مع منافسه خدمات المغازي دون أهداف.

ورفع نماء رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير مؤقتا, بفارق الأهداف خلف الأقصى, وبات رصيد المغازي 14 نقطة في المركز الرابع مؤقتا, بفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي.