الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويصوّر منزل ذوي الأسير أحمد القمبع

جنين / سما

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة جنين وصوّرت منزل ذوي الأسير أحمد جمال القمبع.

وذكر جمال القمبع والد الأسير ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزله، وشرعت بتصوّيره وأخذ قياساته، واستولت على مخططه بالقوة.

وأشار إلى ان قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزله قبل عشرة شهور، بذريعة مشاركة نجله أحمد بعملية اطلاق نار عام 2018 أسفرت عن مقتل مستوطن.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت السبت المنصرم، منزل المواطن جمال القنبع، واستجوبته لأكثر من ساعة حول قيامه بإعادة بناء منزله.

يذكر ان قوات الاحتلال تعتقل اسلام شقيق الأسير أحمد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 11 شهرا، فيما أفرجت عن شقيقهم الثالث أيمن مؤخرا بعض قضائه فترة محكوميته البالغة 6 شهور.

وأعرب القمبع، عن تخوفه من أن يكون تصوّير منزله من قبل قوات الاحتلال مقدمه لإعادة هدمه، مناشدا الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية، الوقوف الى جانبه.

وعقب اقتحام المدينة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، باتجاههم، دون أن يبلغ عن أية اصابات .