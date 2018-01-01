  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويصوّر منزل ذوي الأسير أحمد القمبع

الإثنين 28 أكتوبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة جنين وصوّرت منزل ذوي الأسير أحمد جمال القمبع.

وذكر جمال القمبع والد الأسير ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزله، وشرعت بتصوّيره وأخذ قياساته، واستولت على مخططه بالقوة.

وأشار إلى ان قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزله قبل عشرة شهور، بذريعة مشاركة نجله أحمد بعملية اطلاق نار عام 2018  أسفرت عن مقتل مستوطن.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت السبت المنصرم، منزل المواطن جمال القنبع، واستجوبته لأكثر من ساعة حول قيامه بإعادة بناء منزله.

يذكر ان قوات الاحتلال تعتقل اسلام شقيق الأسير أحمد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 11 شهرا، فيما أفرجت عن شقيقهم الثالث أيمن مؤخرا بعض قضائه فترة محكوميته البالغة 6 شهور.

وأعرب القمبع، عن تخوفه من أن يكون تصوّير منزله من قبل قوات الاحتلال مقدمه لإعادة هدمه، مناشدا الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية، الوقوف الى جانبه.

وعقب اقتحام المدينة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، باتجاههم، دون أن يبلغ عن أية اصابات .

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة.. فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

تطورات بقضية اسراء.. النائب العام يصدر بيانا مهما حول قضية مقتل غريب

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه

ما الذي جعل رئيس الأركان كوخافي يدق نواقيس الخطر؟

سيرة دمويّة لزعيم تنظيم داعش "الشّبَح" أبو بكر البغدادي

وسائل إعلامية لبنانبة: الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة

تقرير : مساعده و"النصرة" ساهموا بالإيقاع بالبغدادي

الأخبار الرئيسية

كوشنير يلتقي نتنياهو وغانتس اليوم في القدس المحتلة

1

من هي كايلا التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها ؟ (صور)

كاتب إسرائيلي : قائد الجيش محبط لأنه يواجه التهديدات وحيدا

نتنياهو : " إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم "

معابر

العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة