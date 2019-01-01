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برشلونة يشعل الحرب مع ريال مدريد لخطف مبابي

الإثنين 28 أكتوبر 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يشعل الحرب مع ريال مدريد لخطف مبابي


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يحلم بتجنيد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لمعلومات صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى نادي برشلونة إلى ضمان العثور على خليفة لويس سواريز نظرًا لكبر سنه وانخفاض لياقته البدنية مع مرور الوقت، وسيعتبر كيليان مبابي المرشح المثالي لتعزيز قطاعه الهجومي.

وكان برشلونة يعمل من أجل إعادة نيمار جونيور إلى ملعب الكامب نو في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الصفقة لم تتم بسبب مطالب سان جيرمان المادية الضخمة، لينتهي المطاف إلى استمرار اللاعب البرازيلي في ملعب حديقة الأمراء.

وعلى الرغم من العلاقة المتوترة بين قادة الناديين، إلا أن برشلونة يستهدف الآن لاعبًا آخر من باريس سان جيرمان غير نيمار، وسيكون كيليان مبابي هو موضوع اهتمام الفريق الكاتالوني.

يبقى أن نرى ما إذا كان البارسا سوف يستجيب هذه المرة لتلبية مطالب باريس سان جيرمان التي ستكون مرتفعة للغاية أكثر من الذي طلبها في نيمار.

وسيتعين على برشلونة منافسة ريال مدريد الذي يضع مبابي كأحد أولوياته لتدعيم الخط الهجومي في الصيف المقبل.

#برشلونة #كيليان مبابي

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