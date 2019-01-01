كوتينيو يدافع عن نفسه بعد الانتقادات

وكالات / سما /

خرج البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ عن صمته بعد الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض مستواه بشكل ملحوظ.

وقرر كوتينيو الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وقدم أداء جيد في المباريات الأولى، لكن الأمر لم يستمر طويلاً وسرعان ما تراجع مستواه، وأصبح يقدم نفس الأداء المتواضع الذي كان يقدمه مع البرسا.

وتلقى كوتينيو انتقادات لاذعة من الصحافة الألمانية وبعض النجوم السابقين، وهناك اعتقاد سائد أن اللاعب يملك إمكانيات كبيرة لكنه يفشل في إظهارها خلال المباريات.

وقال كوتينيو لوسائل الإعلام عقب الفوز على يونيون برلين يوم السبت الماضي كرداً على الانتقادات “جميع المباريات صعبة في الدوري الألماني وكذلك الخصوم، يجب علينا أن نقاتل حتى النهاية”.

وتابع “اليوم قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة، كنا نتحلى بالهدوء عندما نمتلك الكرة، نعلم أنه يمكننا التحسن، هذا أمر واضح، لكنني خرجت اليوم بمشاعر طيبة من المباراة”.