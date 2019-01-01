روما يزيد معاناة ميلان

وكالات / سما /

انتزع روما فوزًا صعبًا على حساب نظيره ميلان (2-1)، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

أحرز إدين دجيكو ونيكولو زانيولو هدفي روما في الدقيقتين 38 و59، بينما سجل ثيو هيرنانديز هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 55.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي للكالتشيو، بينما تجمد رصيد ميلان عند 10 نقاط بالمركز الثاني عشر.

باولو فونسيكا مدرب الذئاب، اعتمد على طريقة "4-2-3-1"، باللعب بالثنائي فيرتو ومانشيني كلاعبي ارتكاز أمام الخط الدفاعي المكون من 4 لاعبين، فيما لعب زانيولو، باستوري وبيروتي تحت المهاجم الوحيد دجيكو.

في المقابل، دخل ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، اللقاء بطريقة "4-3-3"، باللعب بثلاثي في الوسط (باكيتا، كيسي، بيليا) أمام رباعي الدفاع، فيما لعب سوسو ولياو وكالهانجولو في خط الهجوم.

بدأ الروسونيري المباراة بقوة، حيث بادر بالاستحواذ على الكرة وسيطر على اللقاء في الدقائق الأولى، وحاول مبكرًا استغلال الطرفين، إلا أنه تراجع مع مرور الوقت ومنح روما الفرصة للعودة لمجريات اللقاء.

شهدت الدقيقة 12 أولى الهجمات في المباراة لصالح ميلان، بعدما حصل لياو على الكرة داخل المنطقة وسدد بقدمه اليسرى، تسديدة أرضية قوية ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى روما.

وأحرز باكيتا الهدف الأول لميلان بالدقيقة 16، بعد تمريرة في العمق من كيسي، إلا أن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على البرازيلي ليلغى الهدف.

وجاءت أولى محاولات روما على مرمى ميلان، عن طريق باستوري الذي أطلق قذيفة بالدقيقة 18 من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لدوناروما.

وأنقذ دوناروما مرمى ميلان من فرصة محققة في الدقيقة 37، بعد قذيفة صاروخية من زانيولو.

وفي الدقيقة 38، أحرز دجيكو الهدف الأول لروما، بعدما نفذ فيرتو الركلة الركنية، لمسها مانشيني برأسه لتجد دجيكو الخالي من الرقابة في الزاوية البعيدة ليضع الكرة في الشباك برأسية متقنة.

وتألق دوناروما أمام باستوري، ليحرم روما من إضافة الهدف الثاني، بعدما مرر دجيكو الكرة إلى الأرجنتيني الذي سدد صاروخية من داخل المنطقة، أبعدها حارس ميلان لركنية.

وكاد سمولينج أن يضيف هدفًا ثانيًا لروما بالدقيقة 50، بعد ركلة ركنية قابلها مدافع روما برأسية قوية مرت بجوار المرمى.

وتمكن ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لميلان، من معادلة النتيجة في الدقيقة 55، بعد عرضية من الناحية اليمنى إلى أقصى اليسار، لتجد ثيو الذي استلم الكرة بالقدم اليسرى وسدد باليمنى كرة ارتطمت بأقدام سمولينج وسكنت الشباك.

ونجح زانيولو في إعادة روما للتقدم مجددًا بهدف ثانٍ في الدقيقة 59، بعد خطأ فادح من مدافعي ميلان الذين فقدوا الكرة بسهولة أمام منطقة الجزاء، ليحصل دجيكو على الكرة ويمرر قبل أن ترتطم بموساكيو لتصل إلى زانيولو الذي سدد بطريقة رائعة على يمين دوناروما.

ووسط غياب المراقبة الدفاعية، كاد روما أن يزيد تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 70، بعد ركلة ركنية نُفذت قابلها مانشيني الخالي من الرقابة برأسية من داخل المنطقة، إلا أنها مرت بجوار القائم.

وألغى حكم اللقاء هدفًا آخر أحرزه خافيير باستوري لصالح روما، بالدقيقة 79، بداعي وجود حالة تسلل.