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باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا برباعية

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا برباعية


وكالات / سما /

نجح فريق نادي باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار ساحق على حساب مارسيليا ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

الفريق الباريسي استضاف مارسيليا مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، واستطاع إنهاء كافة الأمور في الشوط الأول من خلال تسجيل 4 أهداف دفعة واحدة.

المهاجم الإيطالي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي تمكن من افتتاح مجال التسجيل لمصلحة الباريسيين في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 26.

ولم يكتفٍ باريس بالهدفين، حيث أضاف كيليان مبابي، النجم الدولي الفرنسي والذي بدأ أول مباراة لباريس منذ أغسطس الماضي، الهدف الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يختتم الرباعية الرائعة قبل نهاية الفترة الأولى بدقيقة واحدة.

بهذه النتيجة، عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بالوصول إلى النقطة 27 من 9 انتصارات وهزيمتين على يد رين 1-2 وستاد ريمس 0-2.

يُذكر أن النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني شارك في الشوط الثاني في الدقيقة 71 على حساب مبابي.

#باريس سان جيرمان #مارسيليا

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