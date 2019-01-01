الليكود: مقترح ريفلين هو الحلّ الوحيد لتشكيل حكومة إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قال ياريف ليفين رئيس طاقم مفاوضات حزب الليكود، اليوم الاثنين، إن الاقتراح الذي وضعه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية، يشكّل حجر الأساس الذي من خلال يمكن التوصّل لصيغة توافقية مع حزب "أزرق - أبيض".

وأوضح ليفين في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونقلتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن أي حكومة ضيّقة تعتمد على أصوات القائمة العربية لا تستطيع أن تحكم، خصوصًا وأن عضو الكنيست أحمد الطيبي يتلقى تعليماته من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بخصوص ماذا يفعل، وفق قوله.

واعتبر المسؤول في حزب الليكود أن الاقتراح الذي قدمه ريفلين، يعد حلًا مقبولًا وسهل التطبيق.

وكان ريفلين اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب بين نتنياهو وغانتس، بحيث يتلسم رئاستها نتنياهو أولًا، ثم يتبعه غانتس.

من جهته قال الوزير الليكودي السابق أيوب قرا، إنه لا يعتقد أن غانتس سيتمكن من تشكيل الحكومة. مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة وحدة خيار صعب التحقق، في ظل تمسك الطرفين بمواقفهم، واعتبر أن مقترح ريفلين مقبول، لكن في ظل رفض حزب غانتس، فإن إسرائيل ستتوجه حتمًا لانتخابات جديدة.

ولفت إلى أن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان تشدد في مواقفه السابقة مع نتنياهو لأسباب شخصية تتعلق بكرهه له.

من ناحيته، استبعد عضو الكنيست السابق زهير بهلول من حزب العمل، إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة، متوقعًا أن يتم في نهاية الأمر تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وأزرق - أبيض. وبيّن أن إجراء انتخابات ثالثة خلال عام واحد لا يصب في مصلحة إسرائيل بتاتًا.

وقال "لا أحد من الأحزاب الصهيونية يريد أن تكون القائمة المشتركة في إطار حكومة قادمة"، مضيفًا "يتم استخدام القائمة المشتركة كمناورة ضمن المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة".