انتقادات لفنانة تونسية أبدت استعدادها لـ”التعرّي” من أجل فلسطين ـ (فيديو)

وكالات

تعرضت فنانة تونسية لموجة من الانتقاد والسخرية بعدما أبدت استعدادها لـ”التعري” لخدمة القضية الفلسطينية.

وأشارت الفنانة ليلى الشابي إلى أنها تمكنت، خلال مسيرتها الفنية، من تعرية المحظور في المجتمع التونسي، مشيرة إلى أنها مستعدة لأداء مشهد عارٍ “في فيلم يخدم القضية الفلسطينية”.

وأثار تصريح الشابي موجة من الانتقاد والسخرية حيث دوّن الحقوقي جمال الدين الهاني -بتهكّم- “لا أتوقع أن يحدث شيء كبير (في حال أدت الشابي مشهدا عاريا)”.

فيما اتهمها عدد من النشطاء بـ”البحث عن الشهرة”، مشيرين إلى أن “النضال لا يكون بالتعري”، وخاطب ناشط يدعى صالح الشابي -ساخرا- “وجدت الطريقة المثلى لتحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر!”.