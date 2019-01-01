الاحتلال يهدم جزءا من سور مدرسة "التحدي 17" جنوب غرب جنين

جنين / سما

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جزءا من سور مدرسة التحدي 17، واستولت على "كونتينر" تستخدمه المدرسة كمقصف، في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار التوسع العنصري جنوب غرب جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المدرسة وأعلنت محيطها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الطلبة والأهالي من الاقتراب منها، قبل ان تهدم جزءا من سورها الخارجي.

من جهتها، نددت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، بهذه الأعمال العدوانية والمنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي تهدف إلى محاربة التعليم .

يذكر أن مدرسة "التحدي 17" تعرضت للاقتحام والمداهمة من قبل قوات الاحتلال.