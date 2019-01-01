غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الحدود وغارات وهمية

غزة / سما /

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن 4 جرافات عسكرية وآلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين قبالة موقع أبو صفية، وسط تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات في القطاع جراء شن الاحتلال غارات وهمية.