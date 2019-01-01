الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الخليل طالت 17 مواطنا

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة عشر مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمالا، واعتقلت 14 مواطنا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها، وهم: جهاد عماد الطيطي (18عاما)، وماجد تيسير الطيطي (20 عاما)، واسلام جمال جوابرة (17 عاما)، ورشدي سليم رشدي (16 عاما)، وعمار محمد محمود جوابرة (17 عاما)، وأبي محمد حامد جوابرة (14 عاما)، وعبد الحكيم خالد الشريف (22 عاما)، واحمد محمد عدوي (25 عاما)، ومحمد نبيل القيق (18 عاما)، ومحمد وليد حجاجرة (15 عاما)، وقصي وائل بدوي (16 عاما)، ومهند محمد أبو شمعه (39 عاما)، ومحمد هارون حلايقة (50 عاما)، ونائل محمد هارون حلايقة (24عاما).

كما اقتحمت تلك القوات منزل الأسير المحرر ياسر بنات، واستولت على مبلغ مالي، كما ألصقوا منشورات تحذيرية على عدد من جدران المخيم، تهدد المواطنين باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية بحقهم، في حال رشقت الحجارة على مركبات مستوطنيهم وآلياتهم العسكرية التي تسير على الطريق الرئيسية الذي يربط محافظتي القدس والخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت كلا من: محمود رائد محمود عصافرة، وبكر احمد محمود عصافرة، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب أمير حجازي مصطفى أبو عيشة (18 عاما).

وفي السياق ، نصبت قوات الاحتلال، حواجزها العسكرية في عدة أحياء من مدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.