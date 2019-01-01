قناة عبرية: الموقف الذي يتشكل لدى النيابة الاسرائيلية هو تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء الاحد ان الموقف الذي يتشكل لدى النيابة الإسرائيلية حاليا هو تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالملفات الثلاثة، في الوقت نفسه محامو نتنياهو ينوون المطالبة بعرض ادعاءات جديدة بخصوص ملف بيزك- والا خلال الأيام القريبة. وادعائهم الجديد يعتمد على مقارنة بين اغلاق ملف النائب السابق ايتان كابل مع اغلاق ملف نتنياهو.

ومن المتوقع ان ينهي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مشاوراته ونقاشاته في ملفات نتنياهو منتصف شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم.

ويشار الى انه في وقت سابق اليوم افيد انه تم استجواب عدد من المسؤولين من مقر انتخابات الليكود بينهم مدير حملة الحزب والمتحدث باسم عائلة نتنياهو في وحدة لاهاف 433 للاشتباه بمضايقتهم لشاهد الدولة شلومو فيلبر.

وبدأ التحقيق بعد انتشار شريط مصور في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الأخيرة، يظهر بع أعضاء من مقر الليكود يضعون مركبة بالقرب من بيب فيلبر، ويصرخون عليه بمكبرات الصوت.

وفيلبر هو شاهد الدولة الرئيسي في ملف 4000- بيزك-والا، حيث شغل منصب مدير وزارة الاتصالات.