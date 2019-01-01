السلطات المصرية تعتقل عضواً من "الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل"

القاهرة / وكالات /

بعد اختفاء تام استمر نحو 20 يوماً، تبيّن أن عضو الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، محمد جابر المصري، معتقل لدى الأجهزة الأمنية المصرية.

وقالت حملة المقاطعة "BDS Egypt" في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك"، بأنها علمت بظهور عضو الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل "محمد جابر المصري" أمام النيابة للتحقيق معه فى القضية رقم 488 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2019 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" وهى ذات القضية التى تضم كلاً من أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمحامية ماهينور المصري و الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.

وأضاف البيان أن محمد المصرى تم اختطافه من محل عمله بعد أحداث العشرين من سبتمبر وإخفاؤه بما يخالف الدستور والقانون.

وحمّلتْ "الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل" وزارة الداخلية المصرية المسؤلية الكاملة عن سلامة محمد المصرى "الذي يدافع بكيانه ووجدانه عن القضية الفلسطينية ويضحي بحريته فى سبيل ما يؤمن به، ونطالب بالإفراج الفورى وغير المشروط عنه و إسقاط كل ما نسب إليه من اتهامات باطلة".