  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السلطات المصرية تعتقل عضواً من "الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تعتقل عضواً من "الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل"


القاهرة / وكالات /

بعد اختفاء تام استمر نحو 20 يوماً، تبيّن أن عضو الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، محمد جابر المصري، معتقل لدى الأجهزة الأمنية المصرية.

وقالت حملة المقاطعة "BDS Egypt" في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك"، بأنها علمت بظهور عضو الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل "محمد جابر المصري" أمام النيابة للتحقيق معه فى القضية رقم 488 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2019 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" وهى ذات القضية التى تضم كلاً من أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمحامية ماهينور المصري و الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.

وأضاف البيان أن محمد المصرى تم اختطافه من محل عمله بعد أحداث العشرين من سبتمبر وإخفاؤه بما يخالف الدستور والقانون.

وحمّلتْ "الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل" وزارة الداخلية المصرية المسؤلية الكاملة عن سلامة محمد المصرى "الذي يدافع بكيانه ووجدانه عن القضية الفلسطينية ويضحي بحريته فى سبيل ما يؤمن به، ونطالب بالإفراج الفورى وغير المشروط عنه و إسقاط كل ما نسب إليه من اتهامات باطلة".

الأكثر قراءة اليوم

وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة.. فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

تطورات بقضية اسراء.. النائب العام يصدر بيانا مهما حول قضية مقتل غريب

ما الذي جعل رئيس الأركان كوخافي يدق نواقيس الخطر؟

سيرة دمويّة لزعيم تنظيم داعش "الشّبَح" أبو بكر البغدادي

حزب غانتس يقترح حل وسط لمفاوضاته مع الليكود وهذا اهم تفاصيله ..

وسائل إعلامية لبنانبة: الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة

غزة: الاحتلال يطلق عدة قذائف وصفارات الإنذار تدوي بالخطأ

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي : قائد الجيش محبط لأنه يواجه التهديدات وحيدا

نتنياهو : " إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم "

معابر

العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة

غانتس

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه

الحريري

وسائل إعلامية لبنانبة: الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة