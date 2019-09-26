"مدى" يستنكر موجة من الاعتداءات على الصحافيين

رام الله / سما /

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" موجة الانتهاكات الاخيرة التي استهدفت عددا من الصحافيين الفلسطينيين، "سواء تلك الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية، وتلك التي نفذتها الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما الاعتقالات التي طالت عدة صحافيين" كما قال في بيان اصدره اليوم الاحد.

واوضح ان قوات الاحتلال "اعتقلت خمسة صحفيين اثناء تغطيتهم احتجاجا سلميا ضد الاستيطان والاعتداءات الاسرائيلية في منطقة الحمة بالاغوار الشمالية شرق طوباس يوم امس السبت ونقلتهم الى مستوطنة ارئيل، المقامة على اراضي محافظة سلفيت، وهناك تم التحقيق مع كل منهم بشكل منفرد بدعوى /تواجدهم في منطقة عسكرية مغلقة، والمشاركة في فعالية غير مشروعة واعاقة عمل الجنود الاسرائيليين/، ومن ثم اخذ المحققون الاسرائيليون بصماتهم وصورا لهم، وبعد نحو 15 ساعة من الاحتجاز تم الافراج عنهم ، دون ان تعاد لهم معداتهم وادواتهم التي ما تزال محتجزة".

وطالت عملية الاحتجاز هذه الصحافيين، حازم ناصر مصور قناة الغد،وخالد بدير مراسل قناة الغد، والصحفي الحر محمود فوزي، ومراسل تلفزيون فلسطين أمير شاهين، والمصور زاهر ابو حسين من هيئة مقاومة الجدار.

وسبق هذا "إصابة اثنين من الصحافيين برصاص الجيش الاسرائيلي المطاطي اثناء تغطيتهم حدثين منفصلين في رام الله ونابلس، فضلا عن الاعتداء على ثلاثة صحافيين من قبل جنود الاحتلال اثناء تغطيتهم مسيرة ضد الاستيطان في بلدة ترمسعيا في حدث ثالث".

واشار مركز مدى في بيانه انه "بموازاة ذلك فقد اعتقلت اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرا أربعة صحافيين وما تزال تحتجزهم".

واضاف "بينما تواصل اجهزة الامن التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة اعتقال هاني الاغا مراسل اذاعة صوت الشباب التي تبث من مدينة الظاهرية بالضفة منذ شهر (اعتقل بتاريخ 26/9/2019 وما يزال قيد الاعتقال)، فان جهاز الامن الداخلي التابع لحماس في القطاع اعتقل يوم الاربعاء الماضي (23/10/2019) العامل في "صوت فلسطيني"- هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، الصحفي بسام محمد دياب محيسن، هذا اضافة الى استدعاء جهاز الامن الداخلي في غزة مراسل صحيفة الاندبندت عربية عز الدين أبو عيشة، اربع مرات متتالية واحتجازه في كل مرة لعدة ساعات والتحقيق معه حول تقرير كان نشره تحت عنوان /كيف تتواصل حماس مع قادتها بالضفة الغربية المحتلة/. اما في الضفة فان جهاز الامن الوقائي يواصل اعتقال الصحفي محمود نظمي ابو حسن الذي يكتب في صفحتي فلسطين بوست وشاهد بوست منذ يوم 14/10/2019 كما واعتقل جهاز الامن الوقائي يوم الاثنين الماضي (21/10/2019)، مراسل صفحة فلسطين بوست رضوان عبد القادر قطناني من امام المكتبة التي يعمل فيها بمخيم عسكر شرق نابلس".