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حالة الطقس: امطار محلية على بعض المناطق

الإثنين 28 أكتوبر 2019 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: امطار محلية على بعض المناطق


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يكون الطقس اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وخاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق بعض المناطق، وخاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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