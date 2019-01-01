حماس: السلطة مصرة على سياسة قمع كل المكونات الوطنية بالضفة

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء يوم الأحد إن "تصاعد الاعتقالات السياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تعكس إصرار السلطة على سياسة القمع ضد كل المكونات الوطنية".

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي إن "الاعتقالات السياسية وسياسة منع الحريات في الضفة الغربية تساهم في تعميق الانقسام، وزيادة الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به السلطة، وهو ما يخدم أهداف الاحتلال".

وأضاف أنه "على السلطة وقف سياستها القمعية، ورفع يد الأجهزة الأمنية عن الحريات السياسية والإعلامية".

وتابع قاسم أنه "على المجموع الوطني التكاتف لمنع تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على شعبنا في الضفة".