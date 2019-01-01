الاحتلال يعثر على طائرة استطلاع بعد 3 أشهر من فقدانها

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن العثور على طائرة استطلاع استخباراتية إسرائيلية فقدت قبل نحو 3 أشهر في المنطقة الجنوبية.

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، الذي أورد النبأ أن مجموعة من الإسرائيليين عثروا على الطائرة من طراز "راكب السماء" في إحدى المستوطنات بمنطقة النقب الشمالي.

ولفت إلى أن هذه الطائرة يتم تشغيلها من قبل سلاح المدفعية ويستخدم لجمع معلومات استخباراتية تقنية.

كما تستخدم هذه الطائرة من قبل قادة الوحدات في الجيش حيث يمكنها الطيران حتى ارتفاع 10 كلم، وتغطية منطقة 15 كلم، والمكوث في الجو لمدة ساعتين ونصف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تعقيبه: في يوم الخميس الأخير عثر على طائرة بدون طيار من طراز (راكب السماء) في مناطق إسرائيلية بعد خلل تقني خلال نشاط عادي، بعد توجه مواطنين إلى الشرطة التي اتصلت بدورها مع وحدة تفكيك المعدات المشبوهة.

ولم يشر الموقع إلى أسباب تأخر العثور الطائرة على الرغم من وجود أجهزة تتبع عليها لتحديد أماكن سقوطها.