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الضابطة الجمركية تضبط أكثر من نصف طن مواد تموينية منتهية الصلاحية في الخليل

الأحد 27 أكتوبر 2019 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط أكثر من نصف طن مواد تموينية منتهية الصلاحية في الخليل


الخليل / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في ضبط جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة الخليل، تمكن عصر اليوم الأحد، من ضبط أكثر من 650 كغم مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها. 

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز وجهة الاختصاص في مديريتي الصحة الضريبة ( المضافة والدخل ) بعمل جولة تفقدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة، للتأكد من خلوها من البضائع الفاسدة أو المهربة، إذ تم ضبطها داخل إحدى المحال التجارية، وأقرت جهة الاختصاص (الصحة) إتلافها، كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويهيب الجهاز بالأخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك؛ وذلك من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.

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