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غانتس: اغتيال البغدادي إنجاز مهم

الأحد 27 أكتوبر 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: اغتيال البغدادي إنجاز مهم


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس تحالف أزرق أبيض عضو الكنيست بيني غانتس على اغتيال زعيم داعش على يد الولايات المتحدة، وهنأ الرئيس ترامب على هذا الإنجاز.

وقال غانتس وفق القناة 7 العبرية: "تتطلب مكافحة الإرهاب مزيجًا من المسؤولية والصبر والتصميم على العمل.. إن اغتيال أحد قادة داعش الليلة الماضية في سوريا إنجاز مهم في العمليات والاستخبارات للقوات العسكرية الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب".

وزعم أن البغدادي كان مسؤولاً مباشراً عن القتل الوحشي لآلاف المدنيين والذي ينتمي إلى أيديولوجية متطرفة.

وأضاف: "إن المعركة ضد الإرهاب ليست معركة ضد شخص واحد، إنها طويلة وعنيدة، لكن كل اغتيال لرأس كبير يرسل رسالة مروعة إلى القيادة برمتها للمنظمة وأعضائها- وأن اليد الطويلة لمكافحة الإرهاب تصل إلى كل مكان".

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