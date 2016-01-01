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تعرف على الطائرة الخاصة بالرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي..

الأحد 27 أكتوبر 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الطائرة الخاصة بالرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي..


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 7 العبرية بأن الطائرة الخاصة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية المخصصة لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء حطت رحالها في مطار بن غوريون من أجل إجراء اختبار على المحركات.

وعن الطائرةـ أوضحت القناة أنها من نوع بوينغ 767، والجزء العلوي منها لونه أزرق والسفلي أبيض، وعلى ذيلها توجد نجمة داوود، وكلمة دولة إسرائيل مكتوبة على جسمها. 

وأشارت إلى أن الطائرة ليست جديدة وأجرت أولى رحلاتها منذ 19 عاماً، ووصلت إلى إسرائيل في يوليو 2016، بعد سنوات من الخدمة في شركة الطيران الأسترالية كانتاس.

وبيّنت أن تكلفة الطائرة تقدر بـ 600 مليون شيكل.

ونقلت عن القناة العبرية الثانية، قولها إن الطائرة وصلت إسرائيل من أجل تعديلات خاصة عليها خدمة للرئيس ولرئيس الوزراء في رحلاتهما الرسمية للخارج، حيث تم تثبيت أنظمة متقدمة عليها ضد الهجمات الإلكترونية والهجمات الصاروخية.

وذكرت أنه وراء قمرة القيادة يوجد فيها المكان المخصص للرئيس أو لرئيس الوزراء وبجوارها غرفة نوم مع مرحاض وحمام ومطبخ مجهز.

ويوجد فيها قاعة لإجراء الاجتماعات والمشاروات، وبها أيضاً يوجد قاعة للجيش وتسمى غرفة الحرب المجهزة باتصالات فضائية مشفرة، كما تضم الطائرة مقاعد للوفود والصحفيين الذين يريدون أخذ جولة بها.

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