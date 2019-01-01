الأوقاف وسلطة الطاقة تبحثان خطة تزويد المساجد بالطاقة البدلية

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم، خطة ربط أكبر عدد من المساجد والمؤسسات التابعة للوزارة بالطاقة الشمسية البديلة واستغلال الأراضي الوقفية لهذا الخصوص.

وأوضح أبو الرب خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، في رام الله، أن هذه الخطة ستسهم في التخفيف من أعباء وزارة الأوقاف بتسديد فواتير الكهرباء، الى جانب تخزين الطاقة الفائضة عن حاجة المسجد وبالتالي امكانية توزيعها على سكان المنطقة أو البلدة للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت إلى أنه تم تزويد أكثر من 50 مسجدا بخلايا الطاقة الشمسية، وبعض المؤسسات التابعة للوزارة ولجان الزكاة ومؤسسات الأيتام، والعمل جار لغاية اللحظة على تزويد أكثر من 100 مسجد بالطاقة البديلة .

بدوره، أوضح ملحم أن جهود وزارة الأوقاف باستخدام الطاقة البديلة يشكل خطوة اضافية للحد من الهيمنة الاسرائيلية على هذا القطاع وبذلك تحقق السلطة الفلسطينية تقدماً ملموساً في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ضمن خطط "الانفكاك" التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي .

واطلع الحضور على التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الطاقة والمشاريع المستقبلية المخطط لها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوفير وسائل الطاقة البديلة ومناقشة كافة الأفكار والمشاريع التي يمكن تنفيذها.