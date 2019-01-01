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الشرطة تتلف جسما مشبوها في جنين

الأحد 27 أكتوبر 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف جسما مشبوها في جنين


جنين / سما /

 أتلفت الشرطة، اليوم الأحد، جسم مشبوه تم العثور عليه بالقرب من منطقة الجامعة العربية الأمريكية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات الشرطة تفيد بوجود جسم مشبوه تم العثور عليه بالقرب من منطقة الجامعة العربية الامريكية في جنين، على الفور تحركت قوة من فرع شرطة هندسة المتفجرات في المحافظة إلى مكان تواجده وبالكشف عليه تبين بأنها عبارة عن مشعل حراري .

حيث تم إتلاف الجسم بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان والإجراءات اللازمة أصولا.

وناشدت المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها .

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