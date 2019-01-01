وزير الريادة والتمكين يبحث سبل التعاون مع السفير الصيني

رام الله / سما /

بحث وزير الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي مع سفير الصين لدى فلسطين قواه وي اليوم الاحد في مقر السفارة الصينية بمدينة رام الله ، سبل التعاون المشترك في قطاع الريادة الاقتصادية وريادة الاعمال.

وأكد الوزير السعداوي على أهمية الاستفادة من التجربة الريادية الصينية خصوصا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية ونقلها لفلسطين وتحديدا في تنمية الموارد وتطويرها وتحويلها الى مشاريع تساهم في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاعي الشباب والمرأة الرياديين بشكل خاص.

ووضع الوزير السعداوي السفير الصيني بصورة عمل واختصاصات الوزارة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في دعم وتمكين المشاريع الريادية في فلسطين .

من جهته جدد السفير قواه وي دعم بلادة للشعب والقضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجالات.

وأبدى استعداده لتعزيز أواصر الدعم والمساندة الصينية للوزارة عبر التشبيك مع مثيلاتها في الصين من أجل القيام بمشاريع فلسطينية صينية مشتركة تنمي وتطور قطاع الريادة في فلسطين وتمكن المشاريع الاقتصادية المختلفة ذات الصلة.

ودعا السفير الصيني الوزير السعداوي الى ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في كافة المجالات لما تمثل من قصة الهام ونجاح وتميز على مستوى العالم والتي يمكن أن تستفيد منها دولة فلسطين وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وريادة الاعمال والثورة العلمية والتكنولوجية الصينية .