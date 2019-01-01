ترمب: البغدادي قتل نفسه وكان يبكي ويصرخ

واشنطن /سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، قتل نفسه من خلال تفجير سترته الناسفة، علمًا أن الأخير حاول الفرار من عملية قتله، وهو يبكي ويصرخ.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم، إن الأمريكان راقبوا البغدادي قبل أسبوعين كاملين من عملية اغتياله، حيث تم التعرف على هويته من خلال الحمض النووي.

ووصف مهمة الدخول والخروج من منطقة وجود البغدادي، بالخطيرة، قائلاً:" سنواصل تعقب من تبقى من تنظيم داعش في المنطقة".

لكنه عبر عن سعادته من قدرة القوات الخاصة الأمريكية على إنجاز العملية بنجاح، مشيرًا إلى تعاون روسي في العملية عبر فتح المجال الجوي فوق المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الروس، واصفًا دور روسيا بالرائع.

وقال ترمب إننا لم نخسر أحدًا من جانبنا، وسنعلن خلال الساعات القادمة عن عدد القتلى في العملية.