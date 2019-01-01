وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر يصل قطاع غزة

غزة / سما /

وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية عصر اليوم الاحد، إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمال القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمعابر بوصول الوفد إلى القطاع، حيث يرأسه حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رفقة المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي.

بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن وفد اللجنة وصل قطاع غزة بناءًا على الإعلان المسبق بزيارة القطاع للتباحث مع الفصائل.

وأوضح كحيل أن وفد اللجنة سيبدأ غداً الإثنين مشاوراته مع الفصائل حول ملف الانتخابات، وستكون أولى اللقاءات مع حركة "حماس".