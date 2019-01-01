  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر يصل قطاع غزة

الأحد 27 أكتوبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر يصل قطاع غزة


غزة / سما /

وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية عصر اليوم الاحد، إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمال القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمعابر بوصول الوفد إلى القطاع، حيث يرأسه حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رفقة المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي.

بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن وفد اللجنة وصل قطاع غزة بناءًا على الإعلان المسبق بزيارة القطاع للتباحث مع الفصائل.

وأوضح كحيل أن وفد اللجنة سيبدأ غداً الإثنين مشاوراته مع الفصائل حول ملف الانتخابات، وستكون أولى اللقاءات مع حركة "حماس".

الأكثر قراءة اليوم

وزير الزراعة يتحدث عن قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل" ويوجه عدة رسائل!

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة.. فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

في صفعة سياسية لإيران...الصدر: "استقيلوا قبل ان تُقالوا...او أصلحوا قبل ان تُزالوا"

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة "الجهاد الاسلامي" بغزة

بعد تعيين رئيس بلدية برفح.. "فتح": حماس تعيد الشعب إلى عصور الإقطاعيات والاستعباد

حزب غانتس يقترح حل وسط لمفاوضاته مع الليكود وهذا اهم تفاصيله ..

الأخبار الرئيسية

كوخافي - ارشيف

ما الذي جعل رئيس الأركان كوخافي يدق نواقيس الخطر؟

i

الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق حول عملية حزب الله ويعاقب عددا من قادته

وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة.. فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

جنرالات : الوضع الأمني لإسرائيل على شفا الهاوية

الشعبية : حماس تكرر سلوكها الخاطئ الذي يكرس الانقسام في تعيين رئيس لبلدية رفح