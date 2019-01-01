نتنياهو عن مظاهرات لبنان والعراق: الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية مرة أخرى

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته، بنيامين نتنياهو، إن الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية مرة أخرى، إذ يعصف لبنان ويعصف العراق، بينما تتقدم إيران قدما وبسرعة في كل هذه المساحات.

وفي سياق أخر، قال نتنياهو في تصريحات نقلها مدير مكتبه أوفر جندلمان اليوم الأحد:" إننا ندرك بأن القوة التي خدمتنا لغاية الآن لا بد من أن تتعاظم مستقبلاً في مواجهة كل هذه الظواهر".

وتابع بالقول:" إن ذلك يستدعي اتخاذ قرارات صعبة جدًا. وما تم التصريح به من قبل رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ليس عبارة عن خبر ملفف بل يعكس الحقيقة والتحديات الراهنة وكذلك التحديات التي تكمن في المستقبل القريب".

وقال نتنياهو:" يتوجب علينا اتخاذ قرارات صعبة تستلزم وجود حكومة متينة وقوية ومن هنا تبرز الأهمية الكامنة في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".

وأكد أنها ليست مسألة سياسية وإنما مسألة وطنية. إنها مسألة أمنية في غاية الأهمية، آملاً بأننا" سنستطيع إحراز تقدم بغية تحقيق هذه الغاية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح أنها" كانت غايتي منذ البداية، وبمجرد انتهاء الحملة الانتخابية وهي ما زالت غايتنا. فهذا ما تحتاج إليه إسرائيل حاليًا، ما عدا بضعة أمور أخرى تكون بحاجة لها فيتم إنجازها، مثل افتتاح مكتب (تمثيل دبلوماسي أوكراني في القدس المحتلة".