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الأشغال: صرف الدفعة النهائية من تعويضات المزارعين بغزة هذا الأسبوع

الأحد 27 أكتوبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال: صرف الدفعة النهائية من تعويضات المزارعين بغزة هذا الأسبوع


رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، صباح اليوم الأحد، عن تحويل أموال الدفعة النهائية من تعويضات القطاع الزراعي للمستفيدين ضمن المجموعة الثانية من أصحاب الدفيئات الزراعية في قطاع غزة.

وأرسلت دولة الكويت مبلغ 770 ألف دولار، عن الدفعة المالية الثالثة والأخيرة من المنحة الكويتية لأصحاب الدفيئات الزراعية المدمرة كليا عقب حرب 2014.

وقال زيارة في بيان صحفي إن المبلغ وصل لدى وزارة المالية، وسيتم الإعلان عن موعد صرف الدفعات للمستفيدين خلال الأسبوع الجاري لدى فروع بنك فلسطين في القطاع، بالآلية المعتادة.

وقال زيادة، إنه وبهذه الدفعة تنتهي تعويضات المزارعين من أصحاب الدفيئات الزراعية والحظائر الحيوانية والمستفيدين ضمن المنحة الكويتية والبالغ عددهم 817 مستفيداً.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية قد خصص مبلغ 4.9 مليون دولار ضمن المنحة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي.

وشكر وزير الأشغال محمد زيارة دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا، كما وجه شكره للفريق الوطني للإعمار على جهوده المضنية في ملف الإعمار.

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