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اشتية : وزارة المالية تحول 20 مليون شيقل لمستشفى المطلع

الأحد 27 أكتوبر 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : وزارة المالية تحول 20 مليون شيقل لمستشفى المطلع


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن وزارة المالية حولت، اليوم الأحد، مبلغ 20 مليون شيقل لمستشفى الأوغستا فكتوريا- المُطلع، بعد أن حوّلت له الأسبوع الماضي 5 مليون شيقل، لمواصلة عمله كالمعتاد، عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته". 

واجتمع رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم، مع وزيري المالية والصحة لمناقشة أوضاع مستشفيات القدس وآليات دعمها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دراسة الأزمات المالية التي تتعرض لها.

وكانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة قالت في بيان لها مساء أمس السبت، "إن أي مريض لا يستقبله مستشفى المطلع في القدس، بسبب الأزمة الحالية، عليه مراجعة دائرة التحويلات للحصول على تحويلة إلى مكان آخر في مشافي الضفة الحكومية أو الخاصة".

وأضافت أن ديون مستشفى المطلع متراكمة منذ السنوات الماضية، وتعمل الحكومة على جدولتها وفق الموارد المالية المتاحة، مشيرةً إلى أنه ورغم الأزمة المالية الصعبة التي نمر بها، إلا أن الحكومة تعطي الأولوية الأولى لمشافي القدس فتقوم بتحويل مبلغ مقطوع بشكل شهري من فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات المقدسية ومن بينها مستشفى المطلع، لنحافظ على هذه المؤسسات الوطنية.

وانطلقت على مواقع التواصل حملة تحت أنقذوا مرضى السرطان لمطالبة الحكومة بتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.

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